Окупанти обстріляли житлові будинки у Дніпрі
Київ • УНН
Ворог здійснив чергову атаку на Дніпропетровщину. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів пошкоджено кілька житлових будинків в одному з районів Дніпра.
Терористи вдарили по житлових будинках Дніпра. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Деталі
За інформацією, ворог здійснив чергову атаку на Дніпропетровщину. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів пошкоджено кілька житлових будинків в одному з районів Дніпра.
Нагадаємо
Раніше було поінформовано, що у Дніпрі пролунали вибухи.