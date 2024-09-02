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Окупанти обстріляли житлові будинки у Дніпрі

Окупанти обстріляли житлові будинки у Дніпрі

Київ • УНН

 • 24328 перегляди

Ворог здійснив чергову атаку на Дніпропетровщину. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів пошкоджено кілька житлових будинків в одному з районів Дніпра.

Терористи вдарили по житлових будинках Дніпра. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

За інформацією, ворог здійснив чергову атаку на Дніпропетровщину. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів пошкоджено кілька житлових будинків в одному з районів Дніпра.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що у Дніпрі пролунали вибухи.

У Дніпрі пролунали вибухи02.09.24, 22:06 • 27515 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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