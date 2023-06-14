У постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС районах відкрили інфекційні хаби: кого прийматимуть
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. У постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС районах відкрито інфекційні хаби, де прийматимуть осіб з гострими кишковими й іншими інфекційними хворобами, передає УНН із посиланням на повідомлення Кабміну.
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Хаби отримали препарати, які необхідні для швидкої діагностики та лікування холери.
Наразі епідеміологічна ситуація на постраждалих територіях прогнозована та керована. На території областей, які зазнали підтоплення, посилено епідеміологічний нагляд.
За підсумками проведених досліджень вода, яка централізовано подається або підвозиться населенню, а також бутильована вода, відповідає Державним санітарним правилам та нормам і є безпечною для споживання.
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Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що наразі в Україні не зареєстровано випадків або підозр на холеру.