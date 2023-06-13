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В Україні не виявлено випадків холери – МОЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Наразі в Україні не зареєстровано випадків або підозр на холеру. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

В Україні не виявлено випадків холери – МОЗ

Цитата

«Офіційно. В Україні не виявлено випадків холери! Дійсно, на підтоплених територіях внаслідок руйнування Каховської ГЕС існують ризики погіршення ситуації по інфекційним захворюванням, зокрема і холери», - повідомив Кузін.

Деталі

Він зазначив, що лабораторні дослідження питної води здійснюються усіма відомствами і службами.

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Кузін повідомив, що протиепідемічною службою в Херсонській області було сформовано 32 моніторингових точки дослідження питної води та окрему точку з моніторингу поверхневих водойм.

Також він зазначив, що за підсумками проведених досліджень, вода, яка подається або підвозиться населенню, бутильована вода - відповідає Державним санітарним правилам та нормам та є безпечною для споживання.

«Станом на зараз, в Україні не зареєстровано випадків або підозр на холеру. Усі результати досліджень зразків, взятих як з об'єктів навколишнього середовища, так і від пацієнтів з ознаками гострої кишкової інфекції, - негативні. Епідемічна ситуація прогнозована та керована», - написав Кузін.

Доповнення

Начальник відділу держеконагляду (контролю) земельних ресурсів Державної екологічної інспекції України Олег Павленко повідомляв, що після підриву Каховської ГЕС почали перевірки у Південному окрузі, у воді фахівці санепідслужби виявили холерну та кишкову палички.

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