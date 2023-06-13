В Украине не выявлено случаев холеры - Минздрав

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«Официально. В Украине не выявлено случаев холеры! Действительно, на подтопленных территориях вследствие разрушения Каховской ГЭС существуют риски ухудшения ситуации по инфекционным заболеваниям, в том числе и холеры», - сообщил Кузин.

Детали

Он отметил, что лабораторные исследования питьевой воды осуществляются всеми ведомствами и службами.

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Кузин сообщил, что противоэпидемической службой в Херсонской области было сформировано 32 мониторинговых точки исследования питьевой воды и отдельную точку по мониторингу поверхностных водоемов.

Также он отметил, что по итогам проведенных исследований, вода, которая подается или подвозится населению, бутилированная вода - соответствует Государственным санитарным правилам и нормам и является безопасной для потребления.

«По состоянию на сейчас, в Украине не зарегистрировано случаев или подозрений на холеру. Все результаты исследований образцов, взятых как из объектов окружающей среды, так и от пациентов с признаками острой кишечной инфекции, - отрицательные. Эпидемическая ситуация прогнозируемая и управляемая», - написал Кузин.

Дополнение

Начальник отдела госнадзора (контроля) земельных ресурсов Государственной экологической инспекции Украины Олег Павленко сообщал, что после подрыва Каховской ГЭС начали проверки в Южном округе, в воде специалисты санэпидслужбы обнаружили холерную и кишечную палочки.