В пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС районах открыли инфекционные хабы: кого будут принимать

Детали

Хабы получили препараты, которые необходимы для быстрой диагностики и лечения холеры.

Сейчас эпидемиологическая ситуация на пострадавших территориях прогнозируемая и управляемая. На территории областей, подвергшихся подтоплению, усилен эпидемиологический надзор.

По итогам проведенных исследований вода, которая централизованно подается или подвозится населению, а также бутилированная вода, соответствует Государственным санитарным правилам и нормам и является безопасной для потребления.

Ранее

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что сейчас в Украине не зарегистрировано случаев или подозрений на холеру.