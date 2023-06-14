В пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС районах открыли инфекционные хабы: кого будут принимать
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. В пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС районах открыты инфекционные хабы, где будут принимать лиц с острыми кишечными и другими инфекционными болезнями, передает УНН со ссылкой на сообщение Кабмина.
Детали
Хабы получили препараты, которые необходимы для быстрой диагностики и лечения холеры.
Сейчас эпидемиологическая ситуация на пострадавших территориях прогнозируемая и управляемая. На территории областей, подвергшихся подтоплению, усилен эпидемиологический надзор.
По итогам проведенных исследований вода, которая централизованно подается или подвозится населению, а также бутилированная вода, соответствует Государственным санитарным правилам и нормам и является безопасной для потребления.
Ранее
Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что сейчас в Украине не зарегистрировано случаев или подозрений на холеру.