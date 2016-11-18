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У посольстві України в США планують організувати візит П.Порошенка у Вашингтон у лютому 2017 року

У посольстві України в США планують організувати візит П.Порошенка у Вашингтон у лютому 2017 року

Київ • УНН

 • 12867 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Посольство України в США планує організувати візит Президента Петра Порошенка до Вашингтона у лютому 2017 року, після інавгурації новообраного американського президента Дональда Трампа. Про це сказав посол України в Вашингтоні Валерій Чалий, долучившись по скайпу участь в проекті "Дипломатія без кордонів", передає УНН із посиланням на ТАСС.

"Будемо намагатися провести візит якомога швидше, якщо вийде в лютому, то це буде для нас також великою перемогою", - сказав посол.

В.Чалий також зазначив, що українська сторона займається підготовкою до проведення Комісії стратегічного партнерства.

"Будемо займатися тим, щоб провести комісію стратегічного партнерства вже в наступному році, яка не проводилась досить довго", - уточнив він.

Нагадаємо, 15 листопада Президент України Петро Порошенко і новообраний Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час телефонної розмови домовились про проведення двосторонньої зустрічі.

Українські Національні Новини

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