У посольстві України в США планують організувати візит П.Порошенка у Вашингтон у лютому 2017 року
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Посольство України в США планує організувати візит Президента Петра Порошенка до Вашингтона у лютому 2017 року, після інавгурації новообраного американського президента Дональда Трампа. Про це сказав посол України в Вашингтоні Валерій Чалий, долучившись по скайпу участь в проекті "Дипломатія без кордонів", передає УНН із посиланням на ТАСС.
"Будемо намагатися провести візит якомога швидше, якщо вийде в лютому, то це буде для нас також великою перемогою", - сказав посол.
В.Чалий також зазначив, що українська сторона займається підготовкою до проведення Комісії стратегічного партнерства.
"Будемо займатися тим, щоб провести комісію стратегічного партнерства вже в наступному році, яка не проводилась досить довго", - уточнив він.
Нагадаємо, 15 листопада Президент України Петро Порошенко і новообраний Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час телефонної розмови домовились про проведення двосторонньої зустрічі.