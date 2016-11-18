В посольстве Украины в США планируют организовать визит П.Порошенко в Вашингтон в феврале 2017 года
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Посольство Украины в США планирует организовать визит Президента Петра Порошенко в Вашингтон в феврале 2017 года, после инаугурации новоизбранного американского президента Дональда Трампа. Об этом сказал посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый, приобщившись по скайпу до участия в проекте "Дипломатия без границ", передает УНН со ссылкой на ТАСС .
"Будем пытаться провести визит как можно скорее, если выйдет в феврале, то это будет для нас также большой победой", - сказал посол.
В.Чалый также отметил, что украинская сторона занимается подготовкой к проведению Комиссии стратегического партнерства.
"Будем заниматься тем, чтобы провести комиссию стратегического партнерства уже в следующем году, которая не проводилась достаточно долго", - уточнил он.