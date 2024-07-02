У Полтаві повідомили про чутний вибух після попередження Повітряних сил про загрозу балістики
Київ • УНН
У Полтаві пролунав вибух після того, як Військово-повітряні сили України попередили про загрозу балістичної ракети і порадили мешканцям міста сховатися в укриттях.
У Полтаві повідомили про чутний звук вибуху. У Повітряних силах ЗСУ перед цим повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння та попередили Полтаву про небезпеку, пише УНН.
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"У Полтаві було чутно звук вибуху", - пише "Суспільне".
"Полтава - в укриття!" - повідомили перед цим у ПС ЗСУ у Telegram.
ПС ЗСУ до цього вказали на "загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога".
У Полтавській та низці інших областей - повітряна тривога.
Схожі на вибух звуки було чути після попереджень ПС ЗСУ про швидкісну ціль на Миргород - ЗМІ01.07.24, 15:56 • 16111 переглядiв