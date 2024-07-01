Схожі на вибух звуки було чути після попереджень ПС ЗСУ про швидкісну ціль на Миргород - ЗМІ
Київ • УНН
Звуки, схожі на вибух, пролунали після того, як українські Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль з курської області росії, що рухалася в напрямку Миргорода Полтавської області.
Після повідомлення Повітряних сил ЗСУ про швидкісну ціль із курської області рф на Миргород Полтавської області було чути схожі на вибух звуки, повідомило "Суспільне", пише УНН.
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"За даними місцевих жителів, було чутно звуки, схожі на вибух", - вказує "Суспільне".
Повітряні сили попередили про швидкісну ціль з курської області рф в напрямку Миргорода01.07.24, 15:42 • 16324 перегляди
Тим часом у ПС ЗСУ у Telegram знову попередили: "Швидкісна ціль у Полтавській області з Курська".
У Полтавській області та низці інших - повітряна тривога.
ПС ЗСУ перед цим повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу, в областях де оголошено повітряну тривогу.