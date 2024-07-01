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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Схожі на вибух звуки було чути після попереджень ПС ЗСУ про швидкісну ціль на Миргород - ЗМІ

Київ • УНН

 • 16111 перегляди

Звуки, схожі на вибух, пролунали після того, як українські Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль з курської області росії, що рухалася в напрямку Миргорода Полтавської області.

Схожі на вибух звуки було чути після попереджень ПС ЗСУ про швидкісну ціль на Миргород - ЗМІ

Після повідомлення Повітряних сил ЗСУ про швидкісну ціль із курської області рф на Миргород Полтавської області було чути схожі на вибух звуки, повідомило "Суспільне", пише УНН.

Деталі

"За даними місцевих жителів, було чутно звуки, схожі на вибух", - вказує "Суспільне".

Повітряні сили попередили про швидкісну ціль з курської області рф в напрямку Миргорода01.07.24, 15:42 • 16324 перегляди

Тим часом у ПС ЗСУ у Telegram знову попередили: "Швидкісна ціль у Полтавській області з Курська".

У Полтавській області та низці інших - повітряна тривога.

ПС ЗСУ перед цим повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу, в областях де оголошено повітряну тривогу.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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