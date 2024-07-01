Похожие на взрыв звуки были слышны после предупреждений ВС ВСУ о скоростной цели на Миргород - СМИ

После сообщения Воздушных сил ВСУ о скоростной цели из курской области рф на Миргород Полтавской области были слышны похожие на взрыв звуки, сообщило "Суспільне", пишет УНН.

Детали

"По данным местных жителей, были слышны звуки, похожие на взрыв", - указывает "Суспільне".

Воздушные силы предупредили о скоростной цели из курской области рф в направлении Миргорода

Тем временем в ВС ВСУ в Telegram снова предупредили: "Скоростная цель в Полтавской области из курска".

В Полтавской области и ряде других - воздушная тревога.

ВС ВСУ перед этим сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока, в областях, где объявлена воздушная тревога.