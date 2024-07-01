Похожие на взрыв звуки были слышны после предупреждений ВС ВСУ о скоростной цели на Миргород - СМИ
Киев • УНН
Звуки, похожие на взрыв, раздались после того, как украинские Воздушные силы сообщили о скоростной цели из курской области России, которая двигалась в направлении Миргорода Полтавской области.
После сообщения Воздушных сил ВСУ о скоростной цели из курской области рф на Миргород Полтавской области были слышны похожие на взрыв звуки, сообщило "Суспільне", пишет УНН.
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"По данным местных жителей, были слышны звуки, похожие на взрыв", - указывает "Суспільне".
Воздушные силы предупредили о скоростной цели из курской области рф в направлении Миргорода1 июля 2024, 12:42 • 11429 просмотров
Тем временем в ВС ВСУ в Telegram снова предупредили: "Скоростная цель в Полтавской области из курска".
В Полтавской области и ряде других - воздушная тревога.
ВС ВСУ перед этим сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока, в областях, где объявлена воздушная тревога.