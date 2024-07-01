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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Воздушные силы предупредили о скоростной цели из курской области рф в направлении Миргорода

Воздушные силы предупредили о скоростной цели из курской области рф в направлении Миргорода

Киев  •  УНН

1 июля 2024, 12:42  •  11465 просмотра

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Скоростная цель была обнаружена в направлении Миргорода из Курской области россии.

Воздушные силы ВСУ предупредили о скоростной цели на Миргород из курской области рф, пишет УНН.

Детали

"Скоростная цель на Миргород из курской области", - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

В Полтавской области и ряде других - воздушная тревога.

ВС ВСУ перед этим сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока, в областях где объявлена воздушная тревога.

На Полтавщине прогремели взрывы - СМИ1 июля 2024, 09:10 • 29952 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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