На Полтавщине прогремели взрывы - СМИ

В Миргородском районе Полтавщины раздались звуки взрывов. Об этом корреспондентам Общественного вещателя сообщили местные, передает УНН.

Менее чем через три минуты объявили об отбое опасности с воздуха.

Дополнительно

Вечером 28 февраля в нескольких областях Украины, включая Киевскую и Полтавскую, была объявлена воздушная тревога в связи с предупреждениями о ракетной угрозе со стороны россии.