На Полтавщині пролунали вибухи – ЗМІ
Київ • УНН
У Миргородському районі Полтавської області під час оголошеної повітряної тривоги 28 лютого пролунали вибухи.
У Миргородському районі Полтавщини пролунали звуки вибухів. Про це кореспондентам Суспільного мовника повідомили місцеві, передає УНН.
Менш ніж за три хвилини оголосили про відбій небезпеки з повітря.
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Ввечері 28 лютого у кількох областях України, включаючи Київську та Полтавську, було оголошено опвітряну тривогу у зв'язку з попередженнями про ракетну загрозу з боку росії.