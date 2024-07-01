Повітряні сили попередили про швидкісну ціль з курської області рф в напрямку Миргорода
Київ • УНН
Швидкісна ціль була виявлена в напрямку Миргорода з Курської області росії.
Повітряні сили ЗСУ попередили про швидкісну ціль на Миргород з курської області рф, пише УНН.
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"Швидкісна ціль на Миргород з Курської області", - повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.
У Полтавській області та низці інших - повітряна тривога.
ПС ЗСУ перед цим повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу, в областях де оголошено повітряну тривогу.
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