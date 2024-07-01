На Полтавщині пролунали вибухи - ЗМІ
Київ • УНН
У Миргородській громаді Полтавської області пролунали вибухи. Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.
Звуки вибухів чули жителі Миргородської громади Полтавської області, повідомляє УНН із посиланням на "Суспільне".
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За словами місцевих жителів, у Миргородській громаді на Полтавщині було чутно звуки вибухів.
В області оголошена повітряна тривога.
Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.
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