В Полтаве сообщили о слышимом взрыве после предупреждения Воздушных сил об угрозе баллистики

В Полтаве сообщили о слышимом звуке взрыва. В Воздушных силах ВСУ перед этим сообщили об угрозе применения баллистического вооружения и предупредили Полтаву об опасности, пишет УНН.

Детали

"В Полтаве был слышен звук взрыва", - пишет "Суспільне".

"Полтава - в укрытие!" - сообщили перед этим в ВС ВСУ в Telegram.

ВС ВСУ до этого указали на "угрозу применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога".

В Полтавской и ряде других областей - воздушная тревога.

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