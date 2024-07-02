В Полтаве сообщили о слышимом взрыве после предупреждения Воздушных сил об угрозе баллистики
Киев • УНН
В Полтаве прогремел взрыв после того, как Военно-воздушные силы Украины предупредили об угрозе баллистической ракеты и посоветовали жителям города укрыться в укрытиях.
В Полтаве сообщили о слышимом звуке взрыва. В Воздушных силах ВСУ перед этим сообщили об угрозе применения баллистического вооружения и предупредили Полтаву об опасности, пишет УНН.
Детали
"В Полтаве был слышен звук взрыва", - пишет "Суспільне".
"Полтава - в укрытие!" - сообщили перед этим в ВС ВСУ в Telegram.
ВС ВСУ до этого указали на "угрозу применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога".
В Полтавской и ряде других областей - воздушная тревога.
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