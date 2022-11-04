У Польщі за спрощеною процедурою працевлаштувалися 650 тисяч українців
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Міністр сім’ї та соціальної політики Польщі Марлена Малонґ заявила, що в країні за спрощеною процедурою працюють близько 650 тис. громадян України. Про це повідомляє польське видання Gazetaprawna.pl, інформує УНН.
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«Ситуація на ринку праці схожа на минулорічну, тому поки тривожних симптомів немає. Наступного року рівень безробіття в Польщі незначно зросте – до приблизно 5,4%. Зараз у нас на спрощених умовах працює близько 650 тисяч громадян України. Це дуже гарна новина», - зазначила чиновниця.
Деталі
За її словами, у Польщі продовжує знижуватися рівень безробіття, який, станом на вересень, становив 5,1%. Так, найнижчим він є у Великопольському воєводстві (Познань), а найвищим – у Підкарпатському (Жешув).
Доповнення
Європа спростила працевлаштування для українців, тому можна знайти роботу в Польщі, Чехії, Румунії та Німеччині.