У Польщі за спрощеною процедурою працевлаштувалися 650 тисяч українців

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«Ситуація на ринку праці схожа на минулорічну, тому поки тривожних симптомів немає. Наступного року рівень безробіття в Польщі незначно зросте – до приблизно 5,4%. Зараз у нас на спрощених умовах працює близько 650 тисяч громадян України. Це дуже гарна новина», - зазначила чиновниця.



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За її словами, у Польщі продовжує знижуватися рівень безробіття, який, станом на вересень, становив 5,1%. Так, найнижчим він є у Великопольському воєводстві (Познань), а найвищим – у Підкарпатському (Жешув).

Доповнення

Європа спростила працевлаштування для українців, тому можна знайти роботу в Польщі, Чехії, Румунії та Німеччині.