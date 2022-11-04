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В Польше по упрощенной процедуре трудоустроились 650 тысяч украинцев

В Польше по упрощенной процедуре трудоустроились 650 тысяч украинцев

Киев • УНН

 • 427326 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Министр семьи и социальной политики Польши Марлена Малонг заявила, что в стране по упрощенной процедуре работают около 650 тыс. граждан Украины. Об этом сообщает польское издание Gazetaprawna.pl, сообщает УНН.

Цитата

«Ситуация на рынке труда похожа на прошлогоднюю, поэтому пока тревожных симптомов нет. В следующем году уровень безработицы в Польше незначительно вырастет - до примерно 5,4%. Сейчас у нас на упрощенных условиях работает около 650 тысяч граждан Украины. Это очень хорошая новость», - отметила чиновница.

Детали

По ее словам, в Польше продолжает снижаться уровень безработицы, который по состоянию на сентябрь составил 5,1%. Так, самым низким он в Великопольском воеводстве (Познань), а самым высоким – в Подкарпатском (Жешув).

Дополнение

Европа упростила трудоустройство для украинцев, поэтому можно найти работу в Польше, Чехии, Румынии и Германии. 

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