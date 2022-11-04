В Польше по упрощенной процедуре трудоустроились 650 тысяч украинцев

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«Ситуация на рынке труда похожа на прошлогоднюю, поэтому пока тревожных симптомов нет. В следующем году уровень безработицы в Польше незначительно вырастет - до примерно 5,4%. Сейчас у нас на упрощенных условиях работает около 650 тысяч граждан Украины. Это очень хорошая новость», - отметила чиновница.



Детали



По ее словам, в Польше продолжает снижаться уровень безработицы, который по состоянию на сентябрь составил 5,1%. Так, самым низким он в Великопольском воеводстве (Познань), а самым высоким – в Подкарпатском (Жешув).

Дополнение

Европа упростила трудоустройство для украинцев, поэтому можно найти работу в Польше, Чехии, Румынии и Германии.