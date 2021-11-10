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Дуда запропонував заборонити в ЄС польоти авіакомпаній, які перевозять мігрантів до Білорусі

Київ • УНН

 • 21293 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда запропонував заборонити польоти над країнами Євросоюзу для авіакомпаній, які доправляють мігрантів до Білорусі. Про це повідомляє УНН із посиланням на TVP.

Дуда запропонував заборонити в ЄС польоти авіакомпаній, які перевозять мігрантів до Білорусі

Деталі

“Президент запропонував негайно зупинити можливість здійснення польотів у європейському небі тим авіакомпаніям, які забезпечують транспортування мігрантів на територію Білорусі. Ми добиватимемося запровадження такої заборони”, — повідомив прем’єр міністр Польщі Матеуш Моравецький на надзвичайному засіданні сейму, присвяченому ситуації на польсько-білоруському кордоні.

Прем’єр також додав, що Польща вимагатиме посилення санкцій проти Білорусі на наступному засіданні Ради.

Нагадаємо

Наприкінці травня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ більше не затримуватиме нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію Європейського Союзу. На початку липня у Литві оголосили режим загальнонаціональної надзвичайної ситуації. Згодом аналогічний режим на кордоні з Білоруссю ввели Латвія та Польща.

Наприкінці серпня Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем’єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва.

У межах боротьби з потоком нелегальних мігрантів Польща розпочала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.

8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні загострилася. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що країна привела в готовність війська уздовж кордону через напружену ситуацію з мігрантами.

На кордоні було чути постріли. Білоруські прикордонники заявили, що вони лунали з польського боку.

У ніч на 10 листопада дві великі групи мігрантів змогли прорватися через білорусько-польський кордон та опинитися на території Польщі. Усіх нелегалів затримали.

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