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Дуда предложил запретить в ЕС полеты авиакомпаний, которые перевозят мигрантов в Беларусь

Киев • УНН

 • 21293 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент Польши Анджей Дуда предложил запретить полеты над странами Евросоюза для авиакомпаний, доставляющих мигрантов в Беларусь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TVP.

Дуда предложил запретить в ЕС полеты авиакомпаний, которые перевозят мигрантов в Беларусь

Детали

“Президент предложил немедленно остановить возможность осуществления полетов в европейском небе тем авиакомпаниям, которые обеспечивают транспортировку мигрантов на территорию Беларуси. Мы будем добиваться введения такого запрета”, — сообщил премьер министр Польши Матеуш Моравецкий на чрезвычайном заседании сейма, посвященном ситуации на польско-белорусской границе.

Премьер также добавил, что Польша потребует усиления санкций против Беларуси на следующем заседании Совета.

Напомним

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию Европейского Союза. В начале июля в Литве объявили режим общенациональной чрезвычайной ситуации. Позже аналогичный режим на границе с Беларусью ввели Латвия и Польша.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры касательно белорусского руководства.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша начала строительство забора на границе с Беларусью.

8 ноября ситуация на польско-белорусской границе обострилась. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами.

На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они звучали с польской стороны.

В ночь на 10 листопада две большие группы мигрантов смогли прорваться через белорусско-польскую границу и оказаться на территории Польши. Всех нелегалов задержали.

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