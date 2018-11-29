У Польщі не змогли побороти мережевий аптечний бізнес

Відзначається, що з метою посилити конкуренцію на аптечному ринку і обмежити експансію мережевих аптек в 2017 році в закони Польщі були внесені низка змін. Зокрема, широко відома поправка "Аптека для фармацевта" передбачає такі обмеження:

1) професійні (тільки аптекар може керувати аптекою);

2) кількісні (в руках одного власника може бути зосереджено до 4 аптек, але не більше 1% у воєводстві);

3) географічні і демографічні (відстань між аптеками - не менше 500 м; не менше 3 тис. жителів на аптеку; останній критерій не застосовуватиметься, якщо нова аптека буде створена в межах 1 км від існуючої;

4) заборона реклами аптек.

Сьогодні ж аналітики кажуть, що навіть таке жорстке регулювання не зупинило власників мереж.

"Наразі в Польщі 64% продажів аптечних товарів акумулюють аптечні мережі. Більш того, через рік в країні недорахувалися близько 400 незалежних аптек", - сказано у звіті.

При цьому мережеві аптеки запустили рекламні компанії, що вводили поляків в оману, видаючи державні соціальні програми за власні знижки на лікарські препарати.

"Але ціни були знижені зовсім не самими бізнесменами, а завдяки турботі уряду, який домовився про постачання ліків за найнижчими в Європі цінами (ліки, що відшкодовуються, у середньому становлять 39% аптечних продажів)", - зазначили експерти.

Які кроки з метою посилення конкуренції на аптечному ринку далі планують зробити в Польщі - поки не ясно. Повідомляється лише про те, що підсумки представленого звіту NIA обговорили на Конгресі у Варшаві 21 листопада, де говорили про те, як все-таки врівноважити позиції великих аптечних мереж з представниками незалежного аптечного бізнесу.

Нагадаємо, що в Україні спостерігається в дечому схожа ситуація. Наші законодавці також вирішили боротися з монопольним становищем аптечних мереж і для цього розробили законопроект №8591.

Документ, серед іншого, передбачає обов'язкову вищу профільну освіту для власників аптечного бізнесу, кількісні обмеження на відкриття нових аптек одним власником і географічну норму - відстань між аптеками в 500 метрів.

Ініціативи законопроекту не сподобалися мережевого аптечного бізнесу. Його представники виступили категорично проти впровадження в Україні європейської практики.

Дрібний і середній аптечний бізнес, навпаки, законопроект №8591 повністю підтримали, закликавши депутатів якнайшвидше ухвалити його в першому читанні.