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В Польше не смогли побороть сетевой аптечный бизнес

В Польше не смогли побороть сетевой аптечный бизнес

Киев  •  УНН

 • 16936 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Польше не смогли побороть сетевой аптечный бизнес. Сети и дальше расширяются, а на потребителях и дальше зарабатывают, при чем вводя их в заблуждение, выдавая государственные социальные программы за собственные скидки на лекарственные препараты. К такому выводу пришли эксперты Главной аптечной палаты (Naczelna Izba Aptekarska — NIA), передает УНН со ссылкой на apteka.ua.

Отмечается, что с целью усилить конкуренцию на аптечном рынке и ограничить экспансию сетевых аптек в 2017 году в законы Польши были внесены ряд изменений. В частности, широко известная поправка “Аптека для фармацевта” предполагает такие ограничения:

1) профессиональный (только аптекарь может управлять аптекой);
2) количественный (в руках одного владельца может быть сосредоточено до 4 аптек, но не более 1% в воеводстве);
3) географические и демографические (расстояние между аптеками — не менее 500 м; не менее 3 тыс. жителей на аптеку; последний критерий не будет применяться, если новая аптека будет создана в пределах 1 км от существующей;
4) запрет рекламы аптек.

Сегодня же аналитики говорят, что даже такое жесткое регулирование не остановило сетевиков.

“В настоящее время в Польше 64% продаж аптечных товаров аккумулируют аптечные сети. Более того, спустя год в стране недосчиталось порядка 400 независимых аптек”, — сказано в отчете.

При этом сетевые аптеки запустили рекламные компании, которыми вводили поляков в заблуждение, выдавая государственные социальные программы за собственные скидки на лекарственные препараты.

“Но цены были снижены вовсе не самими бизнесменами, а благодаря заботе правительства, договорившегося о поставках лекарств по самым низким в Европе ценам (возмещаемые лекарства в среднем составляют 39% аптечных продаж)”, — отметили эксперты.

Какие шаги с целью усиления конкуренции на аптечном рынке далее планируют предпринять в Польше — пока не ясно. Сообщается лишь о том, что итоги представленного отчета NIA обсудили на Конгрессе в Варшаве 21 ноября, где говорили о том, как все-таки уравновесить позиций крупных аптечных сетей с представителями независимого аптечного бизнеса.

Напомним, что в Украине наблюдается несколько схожая ситуация. Наши законодатели также решили бороться с монопольным положением аптечных сетей и для этого разработали законопроект №8591.

Документ среди прочего предусматривает обязательное высшее профильное образование для собственников аптечного бизнеса, количественные ограничение на открытие новых аптек одним собственником и географическую норму — расстояние между аптеками в 500 метров.

Инициативы законопроекта не понравились сетевому аптечному бизнесу. Его представители выступили категорически против внедрения в Украине европейской практики.

Мелкий и средний аптечный бизнес, напротив, законопроект № 8591 всецело поддержали, призвав депутатов скорее принять его в первом чтении.

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