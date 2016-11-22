У Польщі кілька чоловіків побили двох українців

Один з побитих чоловіків має зламану руку. Поліція затримала двох нападників і встановила особу третього. Зловмисникам від 19 до 24 років.

Як зазначається, поліція встановила, що до українців, які сиділи у піцерії, підійшов чоловік і наказав їм покинути заклад. Ймовірно, він був у стані алкогольного сп’яніння. Один з українців вийшов надвір і там його побили. Другий пішов до магазину, що розташований неподалік піцерії і там на нього також напали.

Один із постраждалих українців заявив, що побиття не мало нічого спільного із національним підгрунтям і що це був "звичайний напад". Поліція буде це з’ясовувати.

Сьогодні, 22 листопада, правоохоронці допитають другого постраждалого, свідків інциденту та напасників.

Останнім за побиття загрожує до трьох років позбавлення волі.