У Польщі кілька чоловіків побили двох українців
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Поліція у місті Нисько в Підкарпатському воєводстві у Польщі з’ясовує обставини інциденту із побиттям поляками двох українців в суботу ввечері у місті Рудник-над-Сяном і ймовірність національного підґрунтя, передає УНН з посиланням на Польське радіо.
Один з побитих чоловіків має зламану руку. Поліція затримала двох нападників і встановила особу третього. Зловмисникам від 19 до 24 років.
Як зазначається, поліція встановила, що до українців, які сиділи у піцерії, підійшов чоловік і наказав їм покинути заклад. Ймовірно, він був у стані алкогольного сп’яніння. Один з українців вийшов надвір і там його побили. Другий пішов до магазину, що розташований неподалік піцерії і там на нього також напали.
Один із постраждалих українців заявив, що побиття не мало нічого спільного із національним підгрунтям і що це був "звичайний напад". Поліція буде це з’ясовувати.
Сьогодні, 22 листопада, правоохоронці допитають другого постраждалого, свідків інциденту та напасників.
Останнім за побиття загрожує до трьох років позбавлення волі.