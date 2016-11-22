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В Польше несколько мужчин избили двух украинцев

Киев • УНН

 • 7996 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Полиция в городе Нысько в Подкарпатском воеводстве в Польше выясняет обстоятельства инцидента с избиением поляками двух украинцев в субботу вечером в городе Руднык-над-Сяном и вероятность национальной подоплеки, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

В Польше несколько мужчин избили двух украинцев

Один из избитых мужчин имеет сломанную руку. Полиция задержала двух нападающих и установила личность третьего. Злоумышленникам от 19 до 24 лет.

Как отмечается, полиция установила, что к украинцам, которые сидели в пиццерии, подошел мужчина и приказал им покинуть заведение. Вероятно, он был в состоянии алкогольного опьянения. Один из украинцев вышел на улицу и там его избили. Второй пошел в магазин, который расположен неподалеку от пиццерии и там на него также напали.

Один из пострадавших украинцев заявил, что избиение не имело ничего общего с национальным основанием и что это было "обычное нападение". Полиция будет это выяснять.

Сегодня, 22 ноября, правоохранители допросят второго пострадавшего, свидетелей инцидента и нападающих.

Последним за избиение грозит до трех лет лишения свободы.

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