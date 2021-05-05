У поліції кваліфікували обстріл окупантами лікарні для хворих на коронавірус на Донеччині як теракт

Цитата

“Подія кваліфікована за ч. 1 ст.258 ККУ — терористичний акт... Поліція розпочала досудове розслідування за фактом теракту”, — сказав Полосухін.

За його словами, ведуться роботи щодо відновлення електропостачання.

Що було раніше

Лікарня в Красногорівці Донецької області, де перебували понад 45 людей, хворих на COVID-19 та пневмонію, потрапила під ворожий обстріл.

Після обстрілу в цьому корпусі відсутнє електропостачання.

Доповнення

Протягом минулої доби, 4 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.