У поліції кваліфікували обстріл окупантами лікарні для хворих на коронавірус на Донеччині як теракт
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження через обстріл лікарні в Красногорівці Донецької області, де перебували понад 45 людей, хворих на COVID-19 та пневмонію. Про це журналісту УНН розповів заступник начальника відділу комунікацій ГУНП в Донецькій області Олександр Полосухін.
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“Подія кваліфікована за ч. 1 ст.258 ККУ — терористичний акт... Поліція розпочала досудове розслідування за фактом теракту”, — сказав Полосухін.
За його словами, ведуться роботи щодо відновлення електропостачання.
Що було раніше
Лікарня в Красногорівці Донецької області, де перебували понад 45 людей, хворих на COVID-19 та пневмонію, потрапила під ворожий обстріл.
Після обстрілу в цьому корпусі відсутнє електропостачання.
Доповнення
Протягом минулої доби, 4 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.