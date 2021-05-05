В полиции квалифицировали обстрел оккупантами больницы для больных коронавирусом в Донецкой области как теракт
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Полиция открыла уголовное производство из-за обстрела больницы в Красногоровке Донецкой области, где находились более 45 человек, больных COVID-19 и пневмонией. Об этом журналисту УНН рассказал заместитель начальника отдела коммуникаций ГУНП в Донецкой области Александр Полосухин.
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“Событие квалифицированно по ч. 1 ст.258 УК — террористический акт... Полиция начала досудебное расследование по факту теракта”, — сказал Полосухин.
По его словам, ведутся работы по восстановлению электроснабжения.
Что было раньше
Больница в Красногоровке Донецкой области, где находились более 45 человек, больных COVID-19 и пневмонией, попала под вражеский обстрел.
После обстрела в этом корпусе отсутствует электроснабжение.
Дополнение
За прошедшие сутки, 4 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.