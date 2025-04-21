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З 6 музеїв деокупованих областей росія викрала майже 35 тис. експонатів - Мінкульт
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У поліції розповіли про кількість порушень під час Великодніх днів

Київ • УНН

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На вихідних Національна поліція зафіксувала близько 6 повідомлень про інциденти біля церков. Більшість з них стосувалася перебування громадян напідпитку, на що поліція реагувала.

У поліції розповіли про кількість порушень під час Великодніх днів

Органами Національної поліції зареєстровано близько 6 повідомлень, пов’язаних із подіями біля церков. В основному це перебування громадян напідпитку. Про це розповів заступник начальника департаменту превентивної діяльності Національної поліції Анатолій Серединський в ефірі телемарафону, передає УНН.

У цілому заходи в нас пройшли спокійно. Органами Національної поліції зареєстровано близько 6 повідомлень, пов’язаних із подіями біля церков. В основному це перебування громадян напідпитку. На ці повідомлення поліція реагувала і відповідно вживала заходів для того, щоб не допускати таких правопорушень 

- сказав Серединський.

Він розповів, що поліція на вихідних приділяла увагу в першу чергу храмам, відповідно наближені наряди були там, а також основним автомагістралям, щоб забезпечити безпеку дорожнього руху.

Нагадаємо

На вихідних правоохоронці у Києві заступили на посилене патрулювання протягом Великодніх днів. Спільні патрулі поліції, нацгвардійців та інших працюють біля церков і храмів для забезпечення безпеки та недопущення правопорушень.

Павло Башинський

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