В полиции рассказали о количестве нарушений во время Пасхальных дней

Органами Национальной полиции зарегистрировано около 6 сообщений, связанных с событиями возле церквей. В основном это пребывание граждан в нетрезвом состоянии. Об этом рассказал заместитель начальника департамента превентивной деятельности Национальной полиции Анатолий Серединский в эфире телемарафона, передает УНН.

В целом мероприятия у нас прошли спокойно. Органами Национальной полиции зарегистрировано около 6 сообщений, связанных с событиями возле церквей. В основном это пребывание граждан в нетрезвом состоянии. На эти сообщения полиция реагировала и соответственно принимала меры для того, чтобы не допускать таких правонарушений - сказал Серединский.

Он рассказал, что полиция на выходных уделяла внимание в первую очередь храмам, соответственно приближенные наряды были там, а также основным автомагистралям, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения.

Напомним

На выходных правоохранители в Киеве заступили на усиленное патрулирование в течение Пасхальных дней. Совместные патрули полиции, нацгвардейцев и других работают возле церквей и храмов для обеспечения безопасности и недопущения правонарушений.