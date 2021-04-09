У Північній Ірландії поліція застосувала водомети проти протестуючих

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. У столиці Північної Ірландії - Белфасті - ввечері в четвер, 8 квітня, знову відбулися вуличні зіткнення з поліцією, учасники яких кидали в правоохоронців каміння і "коктейлі Молотова". У відповідь поліцейські вперше за кілька років застосували водомети і пригрозили використати пластикові кулі, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Що відомо

За даними британського видання The Guardian, попереднім ввечері пластикові кулі вже застосовувалися. Міністр юстиції Північної Ірландії Наомі Лонг закликала припинити насильство, звинувативши в нападах на поліцейських “націоналістичну молодь”. Із закликом припинити безлади виступили також прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і його ірландський колега Міхол Мартін.

Заворушення в Белфасті

Заворушення в столиці Північної Ірландії, в яких беруть участь молоді люди з протестантської і католицької частин міста, тривають вже близько тижня. Як повідомляє Associated Press, у вуличних натовпах, що вступають в сутички з поліцією, помітні навіть діти у віці 12-13 років. Напередодні, 7 квітня, погромники спалили рейсовий автобус. За відомостями влади, було скоєно напад на фотографа. За кілька ночей зіткнень було поранено близько 55 поліцейських.

Одним із приводів до початку заворушень стали похорони брав участь у терористичній діяльності колишнього члена угруповання “Ірландська республіканська армія”, в яких брали участь високопоставлені політики з католицької проірландской партії “Шинн Фейн”. Рішення прокуратури не покладати на них відповідальність за порушення заходів по боротьбі з коронавірусом викликала невдоволення протестантів, лояльних до влади в Лондоні. Крім цього, крихка стабільність в регіоні була похитнулася виходом Великобританії з ЄС.

Довідка

Напруженість між уніоністами (ті, хто бачить Північну Ірландію у складі Сполученого Королівства) та лоялістами (ті, хто хочуть бачити Ірландію незалежною) підігріває й невдоволення перших протоколом про кордон в ірландському морі, який є частиною угоди про Brexit і фактично створив митний кордон між Північною Ірландією та рештою Великої Британії.

Як відомо, у 1998 році Сполучене Королівство, до складу якого входить Північна Ірландія, підписало Страсноп’ятничну угоду з Республікою Ірландія, яка поклала край більш ніж трьом кривавим десятиліттям насильства. Саме тоді перевірки на кордоні між двома Ірландіями припинилися.

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