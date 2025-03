У Північній Ірландії вже шосту ніч тривають заворушення: постраждали десятки поліцейських

Деталі

В зіткненнях в середу, 7 квітня, що тривали всю ніч, взяли участь кілька сотень людей з обох сторін націоналістичної і пробританської юніоністської громад. У поліції заявили про затримання двох учасників протестів.

Протестувальники викрали і підпалили пасажирський автобус, на щастя, ніхто не постраждав. Погромники також закидали камінням один одного і представників поліції. Було кинуто кілька пляшок із запальною сумішшю, фаєрів та феєрверків.

У зв’язку з триваючими шосту ніч поспіль заворушеннями парламент Північної Ірландії збирається на екстрене засідання, повідомляє Reuters.

Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковен закликав припинити вуличне насильство перш, ніж проллється перша кров.

"Такого ми не бачили в Північній Ірландії протягом дуже довгого часу. Багато людей вважали, що акти насильства стали надбанням історії. І я думаю, що потрібно об'єднати зусилля, щоб зняти напругу", — сказав він.

У свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон засудив насильство в Белфасті. За його словами, розбіжності необхідно вирішувати за допомогою діалогу, а не жорстокими або злочинними діями.

I am deeply concerned by the scenes of violence in Northern Ireland, especially attacks on PSNI who are protecting the public and businesses, attacks on a bus driver and the assault of a journalist. The way to resolve differences is through dialogue, not violence or criminality.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 7, 2021

Довідка

Напруженість між уніоністами (ті, хто бачить Північну Ірландію у складі Сполученого Королівства) та лоялістами (ті, хто хочуть бачити Ірландію незалежною) підігріває й невдоволення перших протоколом про кордон в ірландському морі, який є частиною угоди про Brexit і фактично створив митний кордон між Північною Ірландією та рештою Великої Британії.

Як відомо, у 1998 році Сполучене Королівство, до складу якого входить Північна Ірландія, підписало Страсноп'ятничну угоду з Республікою Ірландія, яка поклала край більш ніж трьом кривавим десятиліттям насильства. Саме тоді перевірки на кордоні між двома Ірландіями припинилися.

Photos show the wreckage of a bus that was set on fire on the Shankill Road. Photos @Razorpix



Live updates: https://t.co/3mKoQW8wFZ pic.twitter.com/rwI71W05j1

— Belfast Live (@BelfastLive) April 7, 2021