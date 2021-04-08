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В Северной Ирландии уже шестую ночь продолжаются беспорядки: пострадали десятки полицейских

В Северной Ирландии уже шестую ночь продолжаются беспорядки: пострадали десятки полицейских

Киев  •  УНН

 • 27274 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Белфасте, столице Северной Ирландии, с прошлой субботы, 3 апреля, не утихают уличные беспорядки на фоне недовольства статусом региона после Brexit. Во время беспорядков пострадали более 55 офицеров полиции. Об этом сообщает Belfast Telegraph, передает УНН.

Детали

В столкновениях в среду, 7 апреля, продолжавшихся всю ночь, приняли участие несколько сотен человек с обеих сторон националистической и пробританской юнионистской общин. В полиции заявили о задержании двух участников протестов.

Протестующие похитили и подожгли пассажирский автобус, к счастью, никто не пострадал. Погромщики также забросали камнями друг друга и представителей полиции. Было брошено несколько бутылок с зажигательной смесью, файеров и фейерверков.

В связи с продолжающимися шестую ночь подряд беспорядками парламент Северной Ирландии собирается на экстренное заседание, сообщает Reuters.

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Коуэн призвал прекратить уличное насилие прежде, чем прольется первая кровь.

"Такого мы не видели в Северной Ирландии в течение очень долгого времени. Многие люди считали, что акты насилия стали достоянием истории. И я думаю, что нужно объединить усилия, чтобы снять напряжение", - сказал он.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил насилие в Белфасте. По его словам, разногласия необходимо решать с помощью диалога, а не жестокими или преступными действиями.

I am deeply concerned by the scenes of violence in Northern Ireland, especially attacks on PSNI who are protecting the public and businesses, attacks on a bus driver and the assault of a journalist. The way to resolve differences is through dialogue, not violence or criminality.

- Boris Johnson (@BorisJohnson) April 7, 2021

Справка

Напряженность между унионистами (те, кто видит Северную Ирландию в составе Соединенного Королевства) и лоялистами (те, кто хотят видеть Ирландию независимой) подогревает и недовольство первых протоколом о границе в ирландском море, который является частью соглашения о Brexit и фактически создал таможенную границу между Северной Ирландией и остальной Великобритании.

Как известно, в 1998 году Соединенное Королевство, в состав которого входит Северная Ирландия, подписало Страснопьятничное соглашение с Республикой Ирландия, который положил конец более чем трем кровавым десятилетием насилия. Именно тогда проверки на границе между двумя Ирландиями прекратились.

Photos show the wreckage of a bus that was set on fire on the Shankill Road. Photos @Razorpix

Live updates: https://t.co/3mKoQW8wFZ pic.twitter.com/rwI71W05j1

- Belfast Live (@BelfastLive) April 7, 2021

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