В москве заявили о готовности к "консультациям" с администрацией Трампа

Глава мид рф сергей лавров заявил о готовности москвы к переговорам с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, пишет УНН со ссылкой на Sky TG24.

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москва "надеется", что администрация избранного президента США Дональда Трампа, в том числе спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог, проанализирует "первопричины", как назвало издание, "украинского конфликта" (24 февраля 2022 года россия начала широкомасштабное военное нападение на Украину - ред.), и готова к консультациям для разъяснения своей позиции, заявил лавров.

"Я очень надеюсь, что администрация господина Трампа, включая господина Келлога, вникнут в первопричины конфликта. Мы готовы к консультациям и к очередному подтверждению нашей позиции, которая неоднократно высказывалась громко и ясно: мы открыты к любым переговорам, если они будут по существу и коснутся первопричин и принципов, которые президент путин определил в июне этого года", - заявил лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.

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