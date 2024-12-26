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НАБУ проверит информацию о нарушении законодательства Гетманцевым и Сокуром, о которых рассказала бывшая руководительница налоговой Хмельницкой области
10:06 • 12428 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В москве заявили о готовности к "консультациям" с администрацией Трампа

В москве заявили о готовности к "консультациям" с администрацией Трампа

Киев  •  УНН

 • 4443 просмотра

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Глава мид рф сообщил о готовности к переговорам с командой Трампа.

Глава мид рф сергей лавров заявил о готовности москвы к переговорам с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, пишет УНН со ссылкой на Sky TG24.

Детали

москва "надеется", что администрация избранного президента США Дональда Трампа, в том числе спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог, проанализирует "первопричины", как назвало издание, "украинского конфликта" (24 февраля 2022 года россия начала широкомасштабное военное нападение на Украину - ред.), и готова к консультациям для разъяснения своей позиции, заявил лавров.

"Я очень надеюсь, что администрация господина Трампа, включая господина Келлога, вникнут в первопричины конфликта. Мы готовы к консультациям и к очередному подтверждению нашей позиции, которая неоднократно высказывалась громко и ясно: мы открыты к любым переговорам, если они будут по существу и коснутся первопричин и принципов, которые президент путин определил в июне этого года", - заявил лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.

«Нужны окончательные юридические договоренности": россия считает, что замораживание войны против Украины было бы бесполезным26 дек. 2024, 09:16 • 10877 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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