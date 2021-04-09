В Северной Ирландии полиция применила водометы против протестующих
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В столице Северной Ирландии — Белфасте — вечером в четверг, 8 апреля, вновь произошли уличные столкновения с полицией, участники которых бросали в стражей порядка камни и “коктейли Молотова”. В ответ полицейские впервые за несколько лет применили водометы и пригрозили использовать пластиковые пули, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Что известно
По данным британского издания The Guardian, предыдущим вечером пластиковые пули уже применялись. Министр юстиции Северной Ирландии Наоми Лонг призвала прекратить насилие, обвинив в нападениях на полицейских “националистическую молодежь”. С призывом прекратить беспорядки выступили также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его ирландский коллега Михол Мартин.
Беспорядки в Белфасте
Беспорядки в столице Северной Ирландии, в которых принимают участие молодые люди из протестантской и католической частей города, продолжаются уже около недели. Как сообщает Associated Press, в уличных толпах, вступающих в столкновения с полицией, заметны даже дети в возрасте 12-13 лет. Накануне, 7 апреля, погромщики сожгли рейсовый автобус. По сведениям властей, было совершено нападение на фотографа. За несколько ночей столкновений были ранены около 55 полицейских.
Одним из поводов к началу беспорядков стали похороны участвовал в террористической деятельности бывшего члена группировки “Ирландская республиканская армия”, в которых участвовали высокопоставленные политики из католической проирландской партии “Шинн Фейн”. Решение прокуратуры не возлагать на них ответственность за нарушение мер по борьбе с коронавирусом вызвала недовольство протестантов, лояльных к власти в Лондоне. Кроме этого, хрупкая стабильность в регионе была поколеблена выходом Великобритании с ЕС.
Справка
Напряженность между унионистов (те, кто видит Северную Ирландию в составе Соединенного Королевства) и лоялистами (те, кто хотят видеть Ирландию независимой) подогревает и недовольство первых протоколом о границе в ирландском море, который является частью соглашения о Brexit и фактически создал таможенную границу между Северной Ирландией и остальной Великобритании.
Как известно, в 1998 году Соединенное Королевство, в состав которого входит Северная Ирландия, подписало Страснопятничное соглашение с Республикой Ирландия, конец более чем трем кровавым десятилетием насилия. Именно тогда проверки на границе между двумя Ирландии прекратились.