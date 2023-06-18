У південних областях України сьогодні було знищені 4 російські безпілотники
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Протягом сьогоднішнього дня, 18 червня, на території Херсонської та Миколаївської областей були знищені 4 російські безпілотними, повідомляє УНН з посиланням на ОК “Південь”.
Цитата
“18 червня 2023 року силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування „Південь“ знищено: на Херсонщині — 2 ударних БпЛА „Ланцет“ та 1 БпЛА „ZALA“, на Миколаївщині −1 БпЛА оперативно-тактичного рівня”.
Нагадаємо
Як повідомили у Генштабі ЗСУ, українська авіація нанесла 7 ударів по районах зосередження росіян.