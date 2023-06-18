Авіація ЗСУ завдала 7 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Українська авіація за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Цитата
"Авіація сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника та знищила 1 зенітно-ракетний комплекс ворога.
Також нашими захисниками було знищено ворожий гелікоптер Ка-52, 3 іранських ударних БпЛА типу “Shahed” та 5 розвідувальних БпЛА”, -йдеться у повідомленні Генштаба.
Доповнення
У Генштабі додають, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 4 зенітно-ракетних комплекси, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника та 2 його склади боєприпасів.
Додамо
За даними Генштабу, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 17 бойових зіткнень.
Станом на ранок 18 червня втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 219 820 осіб, 3984 танки та сотень одиниць військової техніки.