Ще плюс 650: Генштаб оновив дані про знищених окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 219 820 осіб, 3984 танки та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.06.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько219 820 (+650) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3984 (+7) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 7729 (+23) од,
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- артилерійських систем – 3847 (+13) од,
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- РСЗВ – 610 (+1) од,
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- засоби ППО ‒ 364 (+0) од,
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- літаків – 314 (+0) од,
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- гелікоптерів – 304 (+2) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3371 (+7),
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- крилаті ракети ‒ 1211 (+0),
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- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 6571 (+14) од,
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- спеціальна техніка ‒ 522 (+2).
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Доповнення
Авіація ЗСУ завдала 14 ударів по районах зосередження російських окупантів.