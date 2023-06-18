Еще плюс 650: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 219 820 человек, 3984 танка и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.06.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 219 820 (+650) человек ликвидировано,
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- танков - 3984 (+7) ед,
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- боевых бронированных машин - 7729 (+23) ед,
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- артиллерийских систем – 3847 (+13) ед,
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- РСЗО – 610 (+1) ед,
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- средства ПВО - 364 (+0) ед,
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- самолетов – 314 (+0) ед,
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- вертолетов – 304 (+2) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3371 (+7),
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- крылатые ракеты - 1211 (+0),
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- корабли /катера - 18 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 6571 (+14) ед,
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- специальная техника - 522 (+2).
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Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 14 ударов по районам сосредоточения российских оккупантов.