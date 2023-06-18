Авіація ЗСУ завдала 14 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Українська авіація за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Авіація сил оборони за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також наші захисники знищили 2 зенітних ракетних комплекси", - йдеться у повідомленні.
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У Генштабі додають, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, 5 складів боєприпасів та 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що авіація ЗСУ завдала 17 ударів по районах зосередження росіян