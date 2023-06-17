Авіація ЗСУ завдала 17 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Українська авіація за добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Авіація сил оборони за добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу противника.
Також наші воїни знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52 та 7 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться у повідомленні.
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У Генштабі додають, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу противника, 5 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 4 станції радіоелектронної боротьби та ще 2 важливих об’єкти противника.
Нагадаємо
Українська авіація за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.