Авиация ВСУ нанесла 17 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

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"Авиация сил обороны за сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Также наши воины уничтожили вражеский ударный вертолет Ка-52 и 7 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня", - говорится в сообщении.

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В Генштабе добавляют, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава противника, 5 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 4 станции радиоэлектронной борьбы и еще 2 важных объекта противника.

Напомним

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.