Авиация ВСУ нанесла 17 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Авиация сил обороны за сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
Также наши воины уничтожили вражеский ударный вертолет Ка-52 и 7 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня", - говорится в сообщении.
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В Генштабе добавляют, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава противника, 5 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 4 станции радиоэлектронной борьбы и еще 2 важных объекта противника.
Напомним
Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.