Авиация ВСУ нанесла 7 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

Цитата

"Авиация сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и уничтожила 1 зенитно-ракетный комплекс врага.

Также нашими защитниками было уничтожено вражеский вертолет Ка-52, 3 иранских ударных БпЛА типа “Shahed” и 5 разведывательных БпЛА”, - говорится в сообщении Генштаба.

Дополнение

В Генштабе добавляют, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 4 зенитно-ракетных комплекса, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника и 2 его склада боеприпасов.

Добавим

По данным Генштаба, противник и в дальнейшем сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Мар’иинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 17 боевых столкновений.

По состоянию на утро 18 июня потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 219 820 человек, 3984 танка и сотен единиц военной техники.



