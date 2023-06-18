В южных областях Украины сегодня были уничтожены 4 российских беспилотника

Цитата

“18 июня 2023 года силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования „Юг“ уничтожено: на Херсонщине — 2 ударных БпЛА „Ланцет“ и 1 БпЛА „ZALA“, на Николаевщине −1 БпЛА оперативно-тактического уровня”.

Напомним

Как сообщили в Генштабе ВСУ, украинская авиация нанесла 7 ударов по районам сосредоточения россиян.