В южных областях Украины сегодня были уничтожены 4 российских беспилотника
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. В течение сегодняшнего дня, 18 июня, на территории Херсонской и Николаевской областей были уничтожены 4 российских беспилотными, сообщает УНН с ссылкой на ОК “Юг”.
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“18 июня 2023 года силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования „Юг“ уничтожено: на Херсонщине — 2 ударных БпЛА „Ланцет“ и 1 БпЛА „ZALA“, на Николаевщине −1 БпЛА оперативно-тактического уровня”.
Напомним
Как сообщили в Генштабе ВСУ, украинская авиация нанесла 7 ударов по районам сосредоточения россиян.