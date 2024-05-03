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У передмісті Херсона від ворожого влучання загорілись будівлі: фото

У передмісті Херсона від ворожого влучання загорілись будівлі: фото

Київ • УНН

 • 17113 перегляди

російський обстріл влучив у житлові будинки та літню кухню в передмісті Херсона, спричинивши пожежі, але обійшлося без жертв.

Передмістя Херсона страждає від російських обстрілів: сьогодні від влучань боєприпасів ворога за різними адресами загорілись житловий будинок та літня кухня, передає УНН із посиланням на ДСНС України.

Деталі

З ранку, 3 травня, у Херсоні лунають вибухи, - зс рф обстріляли передмістя, від влучань боєприпасів загорілись будівлі.

Ворожі війська вкотре обстріляли передмістя Херсона. Від влучань боєприпасів за різними адресами загорілись житловий будинок та літня кухня.

 – інформує ДСНС.
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У відомстві зазначили, що вогнеборці швидко ліквідували пожежі. На щастя, ніхто не постраждав.

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Нагадаємо

У Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли 14 населених пунктів, у тому числі Херсон, пошкодивши навчальні заклади, об'єкт комунальної інфраструктури, склади, портову інфраструктуру та газопровід, одна людина отримала поранення, повідомив у п'ятницю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Удар рф по Харкову: відомо про одного постраждалого03.05.24, 14:32 • 15361 перегляд

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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