У передмісті Херсона від ворожого влучання загорілись будівлі: фото
Київ • УНН
російський обстріл влучив у житлові будинки та літню кухню в передмісті Херсона, спричинивши пожежі, але обійшлося без жертв.
Передмістя Херсона страждає від російських обстрілів: сьогодні від влучань боєприпасів ворога за різними адресами загорілись житловий будинок та літня кухня, передає УНН із посиланням на ДСНС України.
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З ранку, 3 травня, у Херсоні лунають вибухи, - зс рф обстріляли передмістя, від влучань боєприпасів загорілись будівлі.
Ворожі війська вкотре обстріляли передмістя Херсона. Від влучань боєприпасів за різними адресами загорілись житловий будинок та літня кухня.
У відомстві зазначили, що вогнеборці швидко ліквідували пожежі. На щастя, ніхто не постраждав.
Нагадаємо
У Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли 14 населених пунктів, у тому числі Херсон, пошкодивши навчальні заклади, об'єкт комунальної інфраструктури, склади, портову інфраструктуру та газопровід, одна людина отримала поранення, повідомив у п'ятницю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
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