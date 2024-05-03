В пригороде Херсона от вражеского попадания загорелись здания: фото

Пригород Херсона страдает от российских обстрелов: сегодня от попаданий боеприпасов врага по разным адресам загорелись жилой дом и летняя кухня, передает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

С утра, 3 мая, в Херсоне раздаются взрывы, - сс рф обстреляли пригород, от попаданий боеприпасов загорелись здания.

Вражеские войска в очередной раз обстреляли пригород Херсона. От попаданий боеприпасов по разным адресам загорелись жилой дом и летняя кухня. - информирует ГСЧС.

В ведомстве отметили, что пожарные быстро ликвидировали пожары. К счастью, никто не пострадал.

Напомним,

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 14 населенных пунктов, в том числе Херсон, повредив учебные заведения, объект коммунальной инфраструктуры, склады, портовую инфраструктуру и газопровод, один человек получил ранения, сообщил в пятницу председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.

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