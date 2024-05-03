Удар рф по Харкову: відомо про одного постраждалого
Київ • УНН
Удар рф по Харкову призвів до того, що є один постраждалий та пошкодження приватного будинку.
У Харкові внаслідок удару російських військ наразі відомо про одного постраждалого, повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
На цю хвилину відомо про одного постраждалого, гостра реакція на стрес. Пошкоджено приватний будинок. Огляд триває
росіяни вдарили по Харкову, попередньо КАБ, сталася пожежа - ОВА03.05.24, 14:20 • 14279 переглядiв