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У Павлограді рятувальники зняли з підвіконня третього поверху двох малюків

У Павлограді рятувальники зняли з підвіконня третього поверху двох малюків

Київ • УНН

 • 32159 перегляди

Двоє дітей, двох і трьох років, були врятовані рятувальниками з підвіконня квартири на третьому поверсі в Дніпропетровську, Україна. Дітей знайшли вдома самих.

Двох діток зняли з підвіконня рятувальники. Випадок трапився на Дніпропетровщині. За даними ДСНС малеча двох та трьох років була вдома сама, передає УНН.

Дніпропетровські рятувальники зняли з підвіконня квартири двох дітей, яким орієнтовно 2-3 рочки. Рятувальники за допомогою драбини потрапили до квартири, відвели малюків у безпечне місце та передали співробітникам Національної поліції.

– розповіли у ДСНС.

Деталі

Зазначається, що випадок трапилася в одній із п’ятиповерхівок міста Павлоград.

Діти орієнтовно 2 та 3 років видерлись на підвіконня на третьому поверсі. Їх вчасно помітили працівники ДСНС, та зняли.

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З’ясувалося, що малеча, перебувала вдома без догляду дорослих.

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Не залишайте свої діток без нагляду! Бережіть їх життя! 

 – закликають рятувальники.

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Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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