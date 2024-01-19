У Павлограді рятувальники зняли з підвіконня третього поверху двох малюків
Київ • УНН
Двоє дітей, двох і трьох років, були врятовані рятувальниками з підвіконня квартири на третьому поверсі в Дніпропетровську, Україна. Дітей знайшли вдома самих.
Двох діток зняли з підвіконня рятувальники. Випадок трапився на Дніпропетровщині. За даними ДСНС малеча двох та трьох років була вдома сама, передає УНН.
Дніпропетровські рятувальники зняли з підвіконня квартири двох дітей, яким орієнтовно 2-3 рочки. Рятувальники за допомогою драбини потрапили до квартири, відвели малюків у безпечне місце та передали співробітникам Національної поліції.
Деталі
Зазначається, що випадок трапилася в одній із п’ятиповерхівок міста Павлоград.
Діти орієнтовно 2 та 3 років видерлись на підвіконня на третьому поверсі. Їх вчасно помітили працівники ДСНС, та зняли.
З’ясувалося, що малеча, перебувала вдома без догляду дорослих.
Не залишайте свої діток без нагляду! Бережіть їх життя!
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