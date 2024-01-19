В Павлограде спасатели сняли с подоконника третьего этажа двух малышей

Двух деток сняли с подоконника спасатели. Случай произошел на Днепропетровщине. По данным ГСЧС малыши двух и трех лет были дома одни, передает УНН.

Днепропетровские спасатели сняли с подоконника квартиры двух детей, которым ориентировочно 2-3 годика. Спасатели с помощью лестницы попали в квартиру, отвели малышей в безопасное место и передали сотрудникам Национальной полиции. - рассказали в ГСЧС.

Детали

Отмечается, что случай случился в одной из пятиэтажек города Павлоград.

Дети ориентировочно 2 и 3 лет вскарабкались на подоконник на третьем этаже. Их вовремя заметили работники ГСЧС, и сняли.

Выяснилось, что малыш, находился дома без присмотра взрослых.

Не оставляйте своих деток без присмотра! Берегите их жизни! - призывают спасатели.

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