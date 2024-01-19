В Павлограде спасатели сняли с подоконника третьего этажа двух малышей
Киев • УНН
Двое детей, двух и трех лет, были спасены спасателями с подоконника квартиры на третьем этаже в Днепропетровске, Украина. Детей нашли дома одних.
Двух деток сняли с подоконника спасатели. Случай произошел на Днепропетровщине. По данным ГСЧС малыши двух и трех лет были дома одни, передает УНН.
Днепропетровские спасатели сняли с подоконника квартиры двух детей, которым ориентировочно 2-3 годика. Спасатели с помощью лестницы попали в квартиру, отвели малышей в безопасное место и передали сотрудникам Национальной полиции.
Детали
Отмечается, что случай случился в одной из пятиэтажек города Павлоград.
Дети ориентировочно 2 и 3 лет вскарабкались на подоконник на третьем этаже. Их вовремя заметили работники ГСЧС, и сняли.
Выяснилось, что малыш, находился дома без присмотра взрослых.
Не оставляйте своих деток без присмотра! Берегите их жизни!
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В Павлограде спасатели сняли с подоконника третьего этажа двух малышей
Двое детей, двух и трех лет, были спасены спасателями с подоконника квартиры на третьем этаже в Днепропетровске, Украина. Детей нашли дома одних.
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