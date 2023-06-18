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Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

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БМ-27 «Ураган»

У ПАРЄ наступного тижня будуть голосувати за резолюцію про неучасть спортсменів з рф та білорусі в Олімпіаді - Кравчук

Київ • УНН

 • 589504 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Українська делегація в Парламентській Асамблеї Ради Європи домагатиметься ухвалення резолюції щодо неучасті російських та білоруських атлетів на Олімпіаді 2024 в Парижі. Про це повідомила голова комітету ПАРЄ з культури, народний депутат Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

У ПАРЄ наступного тижня будуть голосувати за резолюцію про неучасть спортсменів з рф та білорусі в Олімпіаді - Кравчук

Цитата

«Прибула до Страсбурга на червневу пленарну сесію Парламентської Асамблеї Ради Європи! Попереду важливий для України тиждень: Маємо серйозне завдання – проведення дебатів за терміновою процедурою та ухвалення резолюції щодо неучасті російських та білоруських атлетів на Олімпіаді 2024 в Парижі, яку готує Комітет ПАРЄ з питань культури, освіти, медіа та спорту, який я очолюю», - написала Кравчук.

За її словами, попередній драфт резолюції вже наповнений сильними формулюваннями, а тому вірогідно, що МОК таки отримає рекомендію ПАРЄ щодо недопуску російських та білоруських спортсменів.

Окрім того, вона повідомила, що на полях ПАРЄ буде проведено side-event присвячений українським військовополоненим та пошуку шляхів підтримки їх звільнення.

Доповнення

Парламентська асамблея Ради Європи у червні голосуватиме за резолюцію про недопущення спортсменів з рф та білорусі на Олімпійські ігри. Доповідачем на слухання за терміновою процедурою призначено колишнього міністра спорту Норвегії Лінду Геллеланн.

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