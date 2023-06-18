В ПАСЕ на следующей неделе будут голосовать за резолюцию о неучастии спортсменов россии и беларуси в Олимпиаде - Кравчук

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«Прибыла в Страсбург на июньскую пленарную сессию Парламентской Ассамблеи Совета Европы! Впереди важная для Украины неделя: Есть серьезная задача – проведение дебатов по срочной процедуре и принятие резолюции о неучастии российских и белорусских атлетов на Олимпиаде 2024 в Париже, которую готовит Комитет ПАСЕ по вопросам культуры, образования, медиа и спорта, который я возглавляю», - написала Кравчук.

По ее словам, предварительный драфт резолюции уже наполнен сильными формулировками, а потому вероятно, что МОК таки получит рекомендацию ПАСЕ по недопуску российских и белорусских спортсменов.

Кроме того, она сообщила, что на полях ПАСЕ будет проведено side-event посвященный украинским военнопленным и поиска путей поддержки их освобождения.

Дополнение

Парламентская ассамблея Совета Европы в июне будет голосовать за резолюцию о недопущении спортсменов из рф и белоруссии на олимпийские игры. Докладчиком на слушания по срочной процедуре назначен бывший министр спорта Норвегии Линда Геллеланн.