Резолюція про недопущення спортсменів рф і білорусі на Олімпіаду 2024: у ПАРЄ призначили доповідача
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Парламентська асамблея Ради Європи у червні голосуватиме за резолюцію про недопущення спортсменів з рф та білорусі на Олімпійські ігри. Доповідачем на слухання за терміновою процедурою призначено колишнього міністра спорту Норвегії Лінду Геллеланн. Про це повідомила голова комітету ПАРЄ з культури, народний депутат Євгенія Кравчук, передає УНН.
Деталі
"Геть росіян і білорусів із Олімпіади. У червні ПАРЄ проведе дебати і голосуватиме за відповідну резолюцію", - нардеп у Facebook.
Як зазначила Кравчук, більшість делегатів Асамблеї поділяє спільне бачення щодо неприпустимості будь-якої участь спортсменів держав-агресорів на Олімпіаді в Париж.
Також нардеп повідомила, що на сьогоднішньому засіданні в Лондоні комітет ПАРЄ з культури призначив доповідачем на слухання за терміновою процедурою щодо недопущення російських і білоруських атлетів на Олімпіаду 2024 року колишнього міністра спорту Норвегії Лінду Геллеланн.
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До слова
Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчинов заявив, що наші спортсмени братимуть участь лише у тих відбіркових турнірах на Олімпійські ігри в Парижі, де не буде росіян.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, Міжнародний олімпійський комітет відклав рішення щодо допуску російських і білоруських спортсменів до Олімпійських ігор-2024 в Парижі та заявив, що повернеться до цього питання пізніше.